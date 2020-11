Wendel intègre les indices DJSI Monde et Europe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wendel intègre les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe, valorisant la performance du groupe dans le domaine de l'ESG (Environnement, Social, Gouvernance), à la suite de la publication des résultats de l'étude annuelle de S&P Dow Jones Indices le 13 novembre. Évaluée sur l'ensemble de sa démarche ESG, Wendel obtient une note de 71/100, à comparer à une moyenne de son secteur de 30/100. Wendel est, aujourd'hui, la seule société française dans le secteur des sociétés financières diversifiées (Diversified Financials) à être présente dans les indices Europe et Monde du DJSI. Lancé en 1999, le DJSI regroupe les entreprises les plus performantes en matière de développement durable, après l'analyse des données de près de 3.500 sociétés cotées dans le monde. Chaque année, les entreprises concernées sont évaluées via le questionnaire Corporate Sustainability Assessment (CSA). Les 10% les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices DJSI.

Ainsi, au sein du secteur Sociétés Financières Diversifiées (Diversified Financials) dans lequel Wendel est référencée, seules 17 sociétés rejoignent le DJSI World sur les 162 entreprises ayant été évaluées cette année.