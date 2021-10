Wendel : IHS, à quel prix ?

(Boursier.com) — IHS Holding Limited a annoncé la fixation du prix de son introduction en bourse à la bourse de New York (NYSE) à 21$ par action, note Wendel. Les actions ordinaires de la société devraient débuter leur cotation au New York Stock Exchange ce 14 octobre 2021, sous le symbole 'IHS'. Wendel détient aujourd'hui 62 975 396 actions IHS Holding Limited (en complément des 12 374 657 gérées par Wendel pour des tiers), et confirme qu'il ne cédera pas d'actions au cours de cette introduction en bourse.