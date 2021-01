Wendel : Harper Mates est promue Directeur associé

Wendel : Harper Mates est promue Directeur associé









(Boursier.com) — Wendel annonce la promotion de Harper Mates à la fonction de Directeur associé. Harper Mates continuera à se concentrer sur les activités d'investissement du Groupe, et en particulier, à superviser les sociétés dont elle a la responsabilité.

Harper Mates intègre également le Comité d'investissement et a rejoint le Conseil de surveillance de Wendel en tant que représentante des salariés.

La promotion de Harper Mates est méritée et salue son expérience dans le domaine de l'investissement, ses qualités en management et son engagement à Wendel. Elle a, ainsi, joué un rôle majeur dans la réussite du bureau de New York, qui a aidé Wendel à investir près de 1,2 milliard de dollars depuis son ouverture en 2013, notamment dans Allied Universal, CSP Technologies et Crisis Prevention Institute. Dans la continuité des autres changements apportés au sein de notre équipe, la promotion de Harper et son entrée au Comité d'investissement soulignent notre engagement à long terme sur le marché nord-américain , estime Adam Reinmann, CEO de Wendel North America.

Harper Mates a rejoint le bureau de New York de Wendel en 2015. Elle travaillait auparavant chez MidOcean Partners, un fonds de private equity. Elle a commencé sa carrière dans la banque d'investissement chez JPMorgan Chase, puis elle a rejoint Citigroup. Harper Mates siège au Conseil d'administration de Crisis Prevention Institute.