Wendel : finalise l'acquisition de Scalian

(Boursier.com) — Wendel a finalisé l'acquisition de Scalian auprès de Cobepa, en investissant 557 millions d'euros en fonds propres, soit une valeur d'entreprise d'environ 965 ME. Wendel détient environ 82% du capital de Scalian, aux côtés du management de la société.

Créé en 1989, Scalian est classée dans le Top 10 des sociétés de conseil en ingénierie en France et intervient également à l'international, dans des activités de gestion de projets industriels, sur des problématiques liées à la 'supply chain' (coûts, qualité, délais, performance), d'ingénierie numérique de l'architecture au développement de systèmes numériques embarqués et systèmes applicatifs, de big data et d'IA. Scalian accompagne également ses clients leaders de l'industrie et du tertiaire sur des enjeux d'optimisation de la performance des projets et organisations, ou encore de transformation digitale.

Le groupe devrait atteindre un chiffre d'affaires d'environ 515 ME et une marge d'Ebitda ajusté d'environ 14% sur les 12 mois arrêtés à fin juin 2023. Le groupe compte environ 5.500 collaborateurs à cette date.

Depuis 2015, Scalian a affiché un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d'affaires de l'ordre de +30 %, dont +12 % environ de croissance organique malgré la covid, amplifiée par une croissance externe sélective, avec 9 acquisitions réalisées sur la période, en France et à l'international.

Scalian a déployé une démarche RSE ayant permis d'obtenir plusieurs certifications (ISO 9100, 9001, 14001, 27001), a reçu une médaille d'argent Ecovadis en 2022. Le groupe a l'ambition d'approfondir sa démarche RSE d'ici 2025.