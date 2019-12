Wendel finalise l'acquisition de Crisis Prevention Institute

Wendel finalise l'acquisition de Crisis Prevention Institute









Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel a finalisé l'acquisition de Crisis Prevention Institute auprès de FFL Partners, pour une valeur d'entreprise de 910 M$. Dans le cadre de cette Transaction, Wendel a investi environ 569 M$ en fonds propres et détient environ 96 % du capital de la Société aux côtés du management de CPI et d'autres actionnaires minoritaires.

Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises. Depuis une quarantaine d'années, CPI délivre des formations à la prévention et à la gestion des crises, aidant des professionnels à répondre aux comportements hostiles, anxiogènes et violents de manière efficace et sécurisante. Les programmes de formation de la société ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la fréquence et des impacts des incidents survenant sur les lieux de travail, renforçant ainsi le niveau de confiance des professionnels dans la gestion de ces incidents, aidant ses clients à se conformer avec leurs obligations réglementaires, et créant un environnement plus sécurisant pour les équipes et les personnes dont elles ont la charge.

CPI s'adresse essentiellement aux professionnels des secteurs de la santé et de l'éducation et se développe dans les services à la personne, la prise en charge des troubles du comportement ainsi que d'autres secteurs exposés à la gestion de comportements similaires. CPI s'est également développée à l'international au cours des dernières années et réalise aujourd'hui plus de 20% de son chiffre d'affaires hors des États-Unis, principalement au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle Zélande.