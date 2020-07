Wendel : des dépréciations plombent le résultat

Wendel : des dépréciations plombent le résultat









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé S1 2020 de Wendel est de 3.592,6 ME, en baisse de 10,2%.

Bureau Veritas a affiché un premier semestre résilient malgré la crise tandis que IHS Towers et Constantia Flexibles ont publié des chiffres d'affaires et des niveaux de profitabilité satisfaisants.

Wendel affiche une perte nette consolidée de 279,3 ME et de 203,7 ME en part du Groupe.

Le Résultat net des activités est de 83,4 ME, en baisse de 66,9%, la contribution totale des sociétés de portefeuille a été négativement impactée par les périodes de confinement, à l'exception de Constantia Flexibles et Cromology qui affichent une contribution en hausse par rapport à l'an dernier, tandis que les frais financiers et opérationnels de Wendel ont baissé de 14,8 ME.

Le résultat non récurrent est de -142,7 ME, impacté par les éléments non récurrents enregistrés au niveau des sociétés de portefeuille.

Le total des dépréciations et écritures d'allocation de goodwill de -220 ME comprenant la dépréciation totale de l'investissement dans Tsebo.

Le Dividende est maintenu à 2,8 Euros par action, égal à l'an dernier.

L'Actif net réévalué est de 138,6 Euros en hausse de +17,3% par rapport au 31/03/2020.