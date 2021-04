Wendel : décote à combler

Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel reste quasiment stable sur les 110 euros ce mercredi. L'actif net réévalué au 31 mars 2021 s'est inscrit à 7.488 ME, soit 167,4 euros par action, en hausse de 5,3% depuis le 31 décembre 2020 (159,1 euros par action), et en progression de 41,7% depuis le point bas de mars 2020.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2021 est de 1.913 ME, en progression de 2% en données publiées et en augmentation de 6,5% en organique par rapport au 1er trimestre 2020, avec une croissance à 2 chiffres du chiffre d'affaires de Cromology, +22,6% en organique, et de solides performances organiques de Bureau Veritas (+6,6%) et de Stahl (+9,6%).

Les effets de change sont défavorables dans l'ensemble du portefeuille (-4,5% à l'échelle consolidée).

Le Ratio LTV est à 6,8% au 31 mars 2021. La liquidité totale s'élevait à 1,8 MdE au 31 mars 2021, dont 1,069 MdE de trésorerie disponible et 750 ME de ligne de crédit (non tirée).

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF vise désormais un cours de 129 euros sur Wendel, contre 120 euros précédemment, avec un avis à 'surperformer'...