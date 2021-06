Wendel : David Varet devient Operating Partner

Wendel : David Varet devient Operating Partner









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wendel annonce l'arrivée de David Varet en tant qu'Operating Partner. Basé à Paris, il est rattaché au Directoire. Il travaillera en étroite collaboration avec les dirigeants des participations du groupe aux côtés de l'équipe d'investissement. Il a débuté sa carrière au sein du département informatique de Capgemini. Ensuite, il a travaillé pendant cinq ans pour le groupe PSA, d'abord sur des problématiques de logistique et de distribution puis comme Responsable mondial du pricing, pour les pièces et accessoires automobiles. Il a ensuite intégré le Boston Consulting Group, qu'il a quitté après cinq années avec le rang de Principal. Avant de rejoindre Wendel, il a été pendant huit ans le Directeur général de HOMEBOX, numéro 1 français du self-stockage. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École des Mines de Paris.