Wendel : Cyril Marie nommé Directeur général adjoint stratégie et développement corporate

(Boursier.com) — Wendel a annoncé la nomination de Cyril Marie en tant que Directeur général adjoint, stratégie et développement corporate à compter du 25 juillet. Il sera en charge des projets de croissance et de développement externes - M&A, sociétés de gestion et partenariats stratégiques - dans le cadre de la mise en place au sein de Wendel d'une nouvelle activité de gestion d'actifs pour compte de tiers. Cyril Marie, 48 ans, a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion d'actifs. Il était jusqu'à présent Chief Financial Officer, Head of Strategy & Corporate Development et Membre du Comité de Direction Générale de Natixis Investment Managers.