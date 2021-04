Wendel : Constantia Flexibles annonce l'acquisition de Propak en Turquie

Wendel : Constantia Flexibles annonce l'acquisition de Propak en Turquie









Crédit photo © Wendel

(Boursier.com) — Wendel salue la signature d'un accord par Constantia Flexibles pour l'acquisition du fabricant de packaging Propak basé à Dücze, en Turquie. Propak et un leader en Europe de l'industrie du packaging destiné au marché des snacks, disposant d'une usine employant environ 360 personnes. Propak complètera parfaitement l'offre de Constantia Flexibles en matière de packaging et permet à Constantia de devenir un des principaux acteurs sur le marché européen des snacks.

Cette acquisition va générer des synergies significatives et est une étape importante dans le développement de la présence de Constantia Flexibles sur un marché en croissance. Propak bénéficie d'un historique très solide en matière de performances financières. Elle est très complémentaire avec la position déjà existante en Turquie de Constantia Flexibles, Constantia ASAS, ajoutant des capacités de flexographie et donnant accès à des nouveaux segments de marché adjacents. Elle renforce significativement les positions de Constantia Flexibles avec des clients clés sur ces marchés et, de plus, améliore son potentiel de croissance.

Pim Vervaat, CEO de Constantia Flexibles, a déclaré : "L'acquisition de Propak est en parfaite adéquation avec notre stratégie de croissance Vision 2025, et apporte à Constantia Flexibles une belle plateforme de développement sur le marché en croissance des snacks en Europe. Elle nous offre également l'opportunité d'accélérer le développement de notre gamme d'emballage écoresponsable EcoLam Mono-PE sur le marché des snacks salés. J'ai hâte de travailler avec les équipes de management de Propak et d'accompagner la société dans sa progression."