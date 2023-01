Wendel : confirme sa présence dans le DJSI World et Europe et progresse au CDP

(Boursier.com) — Pour la 3e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI), faisant ainsi partie des 10% des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials.

Avec un score de 72/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (22/100).

A l'issue de cette évaluation, Wendel demeure la seule société française dans le secteur Diversified Financials à être présente à la fois dans les indices Europe et Monde du DJSI. Sur plus de 500 entreprises évaluées sur son secteur, seules 16 sociétés figurent dans le DJSI World et 10 dans le DJSI Europe.

Avec l'analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les 10 % d'entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index.

En outre, les efforts de Wendel en matière de lutte contre le changement climatique sont également reconnus par le CDP cette année avec une note B contre B- fin 2021. Wendel se situe désormais au-dessus de la moyenne de son secteur Financial services (B-), et de la moyenne mondiale tous secteurs confondus (C).

Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2022, 680 investisseurs représentant plus de 130 000 milliards de dollars d'actifs ont demandé aux entreprises de fournir des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d'environnement au travers du CDP. 18.700 entreprises ont choisi d'y répondre.