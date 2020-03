Wendel : belle performance financière en 2019

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Wendel est en hausse de +2,1% à 8,562 milliards d'euros. La croissance organique est de +1%.

Le résultat net des activités est de 449,7 millions d'euros, en baisse de -12,2%. La bonne performance de Bureau Veritas et la baisse des frais financiers n'ont pas totalement compensé la plus faible contribution des sociétés non cotées et l'impact d'éléments comptables non cash.

Le résultat non récurrent se traduit par un gain de 321,1 ME en 2019 (-56,4 ME en 2018). Ce gain est principalement lié à la cession d'Allied Universal qui a généré une plus-value comptable de 644 ME en 2019.

La contribution de toutes les sociétés du Groupe au résultat net des activités est de 589,5 ME, en baisse de -13,4% par rapport à 2018.

En conséquence, le résultat net consolidé 2019 est en hausse de 123,1% à 625,6 ME (280,4 ME en 2018). Le résultat net part du Groupe s'est élevé à 399,7 ME (45,3 ME en 2018)..

Structure financière renforcée

En 2019, la structure financière de Wendel s'est encore renforcée. Le ratio LTV est à 6% au 31 décembre 2019 (Ratio LTV pro forma de la baisse des marchés estimé à 8 à 9% au 16 mars).

Le groupe a aussi effectué avec succès une émission obligataire à 7 ans avec un coupon de 1,375%, allongeant la maturité de la dette à 5,5 ans.

Les liquidités totales se montent à 1,9 MdE au 31 décembre 2019, dont 1,142 MdE de trésorerie et 750 ME de ligne de crédit non tirée.

Wendel bénéficie d'une notation confirmée à 'Baa2', perspectives 'stables' auprès de Moody's. Sa notation financière auprès de S&P est à 'BBB', perspectives 'stables'.

Un dividende ordinaire de 2,9 euros par action, en hausse de +3,6%, sera proposé à l'Assemblée générale du 4 juin au titre de l'exercice 2019.

