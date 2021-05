Wendel : Assemblée générale mixte à suivre

(Boursier.com) — Wendel informe ses actionnaires que, dans le contexte évolutif de pandémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation, l'Assemblée générale annuelle de Wendel se tiendra le mardi 29 juin 2021 à 14h00 à huis clos, dans le cadre de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales, telle que modifiée et prorogée jusqu'au 31 juillet 2021, notamment par le décret no2021-255 du 9 mars 2021.

Le Directoire a pris cette décision en raison des mesures administratives limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, qui font obstacle à la présence physique à l'Assemblée générale de ses membres et des personnes ayant le droit d'y participer. Ces mesures plafonnent le nombre de participants à des rassemblements et affectent notamment la salle de conférence réservée pour l'Assemblée, dans la mesure où il s'agit d'un établissement soumis à l'interdiction d'accueillir du public.

Compte tenu du nombre de personnes habituellement présentes lors des assemblées générales de la société, le siège social de la Société ne permettrait pas d'accueillir tous les participants à celle-ci dans le respect des mesures sanitaires. Par ailleurs, la tenue de l'Assemblée générale à huis clos garantit l'égalité de traitement des actionnaires, contrairement à la tenue d'une Assemblée en présentiel dans des conditions ne permettant pas de recevoir tous les actionnaires. Enfin, la Société ne dispose pas de moyens techniques permettant la tenue de l'Assemblée générale par le biais d'un système de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification des actionnaires.