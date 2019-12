Wendel annonce la finalisation du programme de rachat d'actions de 200 ME

(Boursier.com) — L'accord de rachat d'actions d'un montant de 200 millions d'euros conclu le 26 mars 2019 avec Goldman Sachs International, mis en oeuvre le 17 avril 2019, a pris fin le 17 décembre 2019.

Entre le 17 avril 2019 et le 17 décembre 2019, Wendel a acquis, dans le cadre de ce programme, un total ajusté de 1.645.338 de ses propres actions (représentant 3,55% du capital social avant le lancement du programme), pour un prix moyen ajusté de 121,5555 euros.

Pour mémoire, le 23 avril 2019, Wendel avait versé 200 millions d'euros à Goldman Sachs et avait reçu 1.169.399 de ses propres actions ordinaires. Ces actions avaient été annulées le 25 avril 2019.

Au terme de l'accord, Wendel a reçu de Goldman Sachs 475.939 actions ordinaires additionnelles. Ce nombre additionnel d'actions a été déterminé sur la base de la moyenne des cours pondérés par les volumes des actions, après application d'une décote, durant la période d'exécution de l'accord de rachat d'actions. Les 475.939 actions ordinaires additionnelles ont été livrées le 19 décembre 2019 et ont été annulées ce jour.

Le capital de Wendel sera alors composé de 44.682.308 actions.

Il est rappelé que les 913.184 actions propres auto-détenues, acquises antérieurement à l'accord et qui sont affectées à d'autres objectifs, n'ont pas vocation à être annulées.

Le contrat de liquidité, qui avait été suspendu le 17 avril 2019 reprendra le 20 décembre 2019.

Agenda à suivre

18.03.2020 : Résultats annuels 2019 - Publication de l'ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)

30.04.2020 : Trading update T1 2020 et ANR - Publication de l'ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020 : Assemblée Générale

30.07.2020 : Résultats semestriels 2020 - Publication de l'ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020 : Investor Day - Présentation de l'ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)