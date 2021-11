Wendel améliore son score dans les indices DJSI Monde et Europe

(Boursier.com) — Wendel est à nouveau sélectionnée dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI) et améliore son score au Corporate Sustainability Assessment (CSA) de S&P Global. Wendel a obtenu une note de 76/100 dans la catégorie des sociétés financières diversifiées (Diversified Financials). Ce score est en progression de 5 points par rapport à l'évaluation 2020 (71/100) et positionne Wendel très largement au-dessus de la moyenne de son secteur (27/100). Cette amélioration est notamment liée à une progression des notes attribuées à Wendel sur les piliers de la cybersécurité, de la protection des droits humains et de la lutte contre le changement climatique.

A l'issue de cette évaluation, Wendel demeure la seule société française dans le secteur des sociétés financières diversifiées à être présente à la fois dans les indices Europe et Monde du DJSI.

Au sein de ce secteur, sur 174 entreprises évaluées, seules 14 sociétés figurent dans le DJSI World. Au classement mondial des sociétés financières diversifiées présentes dans l'indice, Wendel occupe la 6e place ex-aequo.

Wendel salue par ailleurs la performance de Bureau Veritas, société du portefeuille depuis 1995, qui renouvelle également sa présence dans l'indice DJSI et occupe pour la seconde année consécutive la première place dans l'indice pour la catégorie des services professionnels.