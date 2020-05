Wendel : AGM le 2 juillet

(Boursier.com) — Wendel indique que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 2 juillet 2020 à 14h00, et se déroulera exceptionnellement à huis clos. En effet, malgré le report de la date de l'Assemblée initialement programmée le 4 juin 2020, le contexte lié à la pandémie de Covid-19 conduit à revoir le dispositif habituel de cet événement. Le Directoire a pris cette décision compte tenu de l'état d'urgence sanitaire en vigueur jusqu'au 10 juillet 2020 et des dispositions interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes prévues par le décret 2020-548 du 11 mai 2020, dans le cadre de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées générales.

L'avis de réunion est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires. Il contient notamment l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation à cette Assemblée et de vote à distance. Il est également disponible sur le site Internet de la Société. Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet de la Société à la rubrique assemblées générales à partir du 11 juin 2020, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. L'Assemblée générale fera l'objet d'une retransmission en intégralité, en webcast, sur le site Web du groupe.