Wendel : Actif net réévalué au 30 juin à 7.349 ME, soit 165,6 euros par action

(Boursier.com) — Retraité du dividende par action de 3 euros payé en juin, l'ANR de Wendel est en baisse de 10,4% depuis le début de l'année (188,1 euros) et en hausse de 1,7% depuis le 31 mars 2022. L'essentiel de la variation sur le 1er semestre est lié à la baisse des marchés. Le Chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022 est de 4.217,5 ME, en hausse totale de +16,3% et 10,3% en organique.

Le résultat net part du Groupe ressort à 479,8 ME, en hausse de +265% principalement en raison de la plus-value réalisée par la cession de Cromology.

Le résultat net des activités est de 354,9 ME, en hausse de +2,3%, reflétant l'augmentation de la profitabilité de l'ensemble des sociétés du portefeuille. Le résultat non récurrent s'inscrit à 374,5 ME, impacté par la cession de Cromology intervenue au premier trimestre 2022 et ayant généré une plus-value comptable de 589,9 ME.

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2022 est de 672,6 ME (contre 301 ME en 2021) et le résultat net part du Groupe de 479,8 ME.

Retour aux actionnaires et dividende 2021

Wendel a annulé 377.323 de ses propres actions (soit 0,84% du capital social) le 29 avril 2022. L'annulation de ces actions a eu un impact pro forma positif de +0,7 euro/action sur l'ANR au 31 mars 2022, en raison de la décote actuellement élevée

Dividende ordinaire de 3 euros par action payé en juin 2022 au titre de l'exercice 2021, en hausse de 3,4%.