Wendel accélère le développement du Wendel Lab

(Boursier.com) — Wendel annonce le renforcement de son activité dédiée au financement des entreprises à forte croissance, au travers de deux initiatives complémentaires pilotées par Jérôme Michiels, qui conserve ses fonctions de Directeur général adjoint et Directeur financier de Wendel.

Le groupe annonce le renforcement du Wendel Lab, afin d'accompagner le déploiement de capitaux dans des sociétés et secteurs à forte croissance. Avec le Wendel Lab, Wendel souhaite davantage s'exposer à la croissance de demain. Cette structure, lancée en 2013, a jusqu'ici principalement souscrit des engagements auprès de plusieurs fonds d'investissement technologiques de grande qualité. Dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2021-2024, Wendel a annoncé que cette catégorie d'actifs avait vocation à représenter 5 à 10% de son actif net réévalué à terme. L'objectif du Wendel Lab est double, à savoir la diversification du portefeuille de Wendel - en s'exposant à des actifs à forte croissance, généralement à composante digitale ou possédant des modèles d'affaires disruptifs -, et le développement de l'expertise des équipes Wendel et de celles de ses sociétés de portefeuille en termes d'innovations technologiques pouvant impacter ou améliorer le profil de création de valeur du groupe.

Le Wendel Lab va poursuivre ses investissements au sein de fonds et de fonds de fonds. De nouveaux capitaux ont récemment été engagés dans les derniers fonds levés par Andreessen Horowitz (A16Z) et Kleiner Perkins, deux des sociétés de capital-risque les plus réputées des États-Unis auxquelles Wendel a eu accès via son partenariat avec Accolade. En parallèle, le Wendel Lab va, comme annoncé, également rechercher des opportunités d'investissement et de co-investissement en direct au sein de start-ups, au travers de son activité Growth. Pour réaliser ces investissements directs, à l'image de celui réalisé en 2019 dans AlphaSense, le Wendel Lab s'appuiera sur une nouvelle équipe constituée de deux professionnels expérimentés de cette classe d'actifs, dont Antoine Izsak, qui rejoint Wendel début février en tant que Head of Growth Equity. Antoine Izsak était précédemment Directeur d'investissement au sein de Bpifrance.