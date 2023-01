Wells Fargo : un trimestre à oublier

(Boursier.com) — Wells Fargo trébuche de 4% à Wall Street, avant bourse ce vendredi, alors que la banque américaine a fait état de profits divisés par deux et de revenus inférieurs aux attentes de marché. 'Wells' a accumulé plus de 3 milliards de dollars de coûts liés à un scandale de faux comptes et augmenté ses réserves pour pertes sur prêts en cas de ralentissement économique. La provision pour pertes sur créances s'est élevée à 957 millions de dollars, contre une reprise de 452 millions un an plus tôt. Le quatrième prêteur américain a déclaré un bénéfice de 67 cents par action pour le trimestre clos fin décembre, contre 1,38$ par action un an plus tôt. Le DG du groupe, Charlie Scharf, travaille à résoudre les problèmes de la banque après qu'elle a dépensé des milliards en poursuites et en amendes réglementaires. Le revenu net d'intérêts a augmenté de 45% à 13,4 milliards. Le chiffre d'affaires total de Wells Fargo est tombé à 19,7 milliards de dollars contre 20,9 milliards un an plus tôt.