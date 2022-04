Wells Fargo : revenus un peu courts

(Boursier.com) — Wells Fargo, l'établissement bancaire américain, a publié pour le trimestre clos des profits supérieurs aux attentes de marché, mais des revenus un peu courts. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mars a été de 3,67 milliards de dollars soit 88 cents par titre, contre 4,64 milliards un an plus tôt. Les revenus totaux ont décliné de 5% à 17,6 milliards de dollars. Le consensus était logé à 80 cents de bénéfice trimestriel par action et 17,8 milliards de dollars de revenus. Les équipes de Charlie Scharf confirment donc leur bonne gestion des coûts, mais les recettes sont quelque peu décevantes.