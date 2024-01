Wells Fargo : progression des bénéfices

(Boursier.com) — Wells Fargo a annoncé pour son quatrième trimestre des bénéfices en augmentation de 9%, malgré des provisions accrues pour pertes de crédit. Les revenus du quatrième trimestre ont augmenté de 2% à 20,5 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net a atteint 3,45 milliards de dollars ou 86 cents par titre. Un an avant, l'établissement bancaire américain avait affiché un bénéfice trimestriel de 3,16 milliards. Wells a payé 1,9 milliard de dollars de redevance spéciale à la FDIC sur le trimestre. Le groupe a néanmoins profité sur le trimestre clos de mesures de réduction des coûts. Il a enfin prévenu que son revenu net d'intérêt 2024 pourrait décliner de 7 à 9%. "La performance de notre entreprise reste sensible aux taux d'intérêt et à la santé de l'économie américaine, mais nous sommes convaincus que les mesures que nous prenons généreront des rendements plus élevés tout au long du cycle", a affirmé le DG de la banque, Charlie Scharf.