Wells Fargo : mieux que bien ?

(Boursier.com) — Wells Fargo, le groupe bancaire et financier californien, a annoncé ce vendredi une augmentation de ses bénéfices au quatrième trimestre, soutenue par les gains issus de la vente de ses activités de fiducie d'entreprise et de gestion d'actifs. Le quatrième prêteur américain a déclaré que son bénéfice avait atteint 5,75 milliards de dollars, ou 1,38$ par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 3,09 milliards de dollars, ou 66 cents par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,11$ par action, selon le consensus FactSet. Les revenus ont augmenté à 20,86 milliards de dollars contre 18,49 milliards de dollars un an avant. Le géant bancaire de San Francisco bat ainsi le consensus en termes de recettes (18,79 milliards de dollars). Le management souligne "Les changements apportés à l'entreprise et les perspectives de croissance économique solides et continues".