Wells Fargo déçoit au 3ème trimestre

(Boursier.com) — Wells Fargo a dévoilé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice divisé par deux et inférieur aux attentes de marché. Ses revenus ont en revanche dépassé le consensus. Le bénéfice net trimestriel a régressé à 1,72 milliard de dollars, 42 cents par titre, contre 4,04 milliards de dollars un an plus tôt, à la même époque. Le consensus de bénéfice par action était de 45 cents. Les revenus ont totalisé 18,9 milliards de dollars, contre moins de 18 milliards de dollars de consensus. Les provisions pour pertes de crédit se sont établies à 769 millions de dollars, contre 1,76 milliard de dollars de consensus FactSet.