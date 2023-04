Wells Fargo : concluant ?

(Boursier.com) — Wells Fargo grimpe de 3% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe bancaire californien a battu le consensus sur le trimestre clos. Sur son premier trimestre fiscal, Wells a affiché un bénéfice par action de 1,23$ et des revenus de 20,73 milliards de dollars, alors que le consensus était de 1,13$ de bpa pour 20,1 milliards de dollars de revenus. La banque a provisionné 1,21 milliard de dollars sur le trimestre pour couvrir de potentielles pertes de crédit, contre une reprise de provisions de 787 millions de dollars un an plus tôt. Le niveau des dépôts de l'établissement a reculé de 2% à environ 1.360 milliards de dollars sur le trimestre. Le revenu net d'intérêt a grimpé de 45% à 13,34 milliards. Le bénéfice net ressort très proche des 5 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un an avant. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 17% en glissement annuel.