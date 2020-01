Wells Fargo : chute des bénéfices

(Boursier.com) — Wells Fargo a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net applicable aux actionnaires ordinaires de 2,55 milliards de dollars soit 60 cents par action, contre 5,71 milliards de dollars et 1,21$ par titre un an plus tôt. Sur ce trimestre clos fin décembre 2019, le consensus était de 1,12$ de bpa mais n'est pas immédiatement comparable. La banque de San Francisco, désormais dirigée par Charles Scharf, qui tente de redorer son blason, a réalisé sur le trimestre clos des revenus totalisant 19,9 milliards de dollars, contre 21 milliards de dollars un an auparavant et 20,1 milliards de dollars de consensus de marché. "Wells Fargo est une superbe et importante franchise qui a fait de sérieuses erreurs, et mon mandat consiste à mettre en oeuvre les changements fondamentaux nécessaires afin de regagner la pleine confiance et le respect de l'ensemble des parties prenantes", a indiqué le CEO du groupe.