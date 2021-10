Wells Fargo bat facilement le consensus

(Boursier.com) — Wells Fargo, l'une des principales banques américaines, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 5,12 milliards de dollars soit 1,17$ par titre, contre 3,22 milliards de dollars un an avant. Le consensus était de moins d'un dollar de bpa. Le groupe a libéré des fonds mis de côté pour couvrir les prêts dégradés provoqués par la pandémie de Covid-19, améliorant ainsi fortement sa rentabilité nette. La banque de San Francisco a affiché des revenus de 18,8 milliards de dollars sur la période, contre 19,3 milliards un an avant et 18,2 milliards de consensus de marché. Les revenus nets d'intérêt ont baissé de 5% à 8,9 milliards.