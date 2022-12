Wells Fargo : accord à 3,7 milliards de dollars avec le CFPB

(Boursier.com) — Wells Fargo a accepté un accord de 3,7 milliards de dollars avec le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) pour régler diverses allégations de mauvais traitements infligés à ses clients. Dans le détail, la banque californienne a été condamnée à payer une amende civile de 1,7 milliard de dollars, la plus importante de l'histoire du CFPB, et "plus de 2 milliards de dollars de réparation aux consommateurs". Le régulateur évoque une "mauvaise gestion généralisée" des prêts automobiles, des prêts hypothécaires et des comptes de dépôt.

"Le comportement illégal de la banque a entraîné des milliards de dollars de préjudice financier pour ses clients et, pour des milliers de clients, la perte de leurs véhicules et de leurs maisons", souligne l'agence dans son communiqué.

Sous la direction de Charlie Scharf, Wells Fargo tente de résoudre une série de scandales qui ont commencé en 2016 avec la révélation que la banque avait ouvert des millions de faux comptes. Des problèmes sont apparus dans tous les secteurs d'activité, entraînant l'éviction de deux DG et un certain nombre de sanctions coûteuses, notamment la décision de la Réserve fédérale de plafonner les actifs de l'entreprise. La banque a mis de côté 2 milliards de dollars au troisième trimestre pour couvrir une variété de problèmes réglementaires et juridiques.

Dans un communiqué séparé, la société financière basée à San Francisco a déclaré que bon nombre des "actions requises" liées au règlement avaient déjà été effectuées. "Le CFPB a reconnu que depuis 2020, l'entreprise a accéléré les actions et la mise en place de mesures correctives, notamment pour résoudre les problèmes couverts par le règlement d'aujourd'hui ".