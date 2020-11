Wedia : succès sur le marché nord-américain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un appel d'offres de plusieurs mois, piloté intégralement à distance, la solution Wedia vient d'être retenue par l'un des principaux producteurs et distributeurs d'électricité nord-américains. Ce nouveau contrat représente un demi-million de revenus récurrents sur 3 ans, et devrait être déployé au premier trimestre 2021. "Ce projet, nous l'avons emporté face aux principaux acteurs américains et canadiens du Digital Asset Management et ce, alors que les déplacements étaient impossibles depuis l'Europe. C'est une vraie satisfaction et une fierté pour nos équipes qui ont su, malgré un contexte évidemment complexe, rester motivées, impliquées, combatives... et je les remercie pour cet engagement sans faille !", déclare Nicolas Boutet, CEO de Wedia.

Pour ce client, les enjeux sont multiples : partager des contenus entre toutes les entités du groupe, (marketing et communication, maintenance, production...) mais surtout favoriser les transferts de connaissance en proposant, aux 40.000 collaborateurs internes et aux prestataires externes, la diffusion de vidéos d'autoformation.