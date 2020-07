Wedia : pas impacté par la crise sanitaire sur le semestre

(Boursier.com) — L'éditeur de logiciels Wedia a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 ME au premier semestre 2020, en forte hausse de 54% par rapport au premier semestre de l'exercice 2019.

Les revenus récurrents, issus des locations de licence, maintenance, hébergement et support aux clients, représentent près de 3,9 ME et progressent de 31%, dont près de 9% en organique, le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1er octobre 2019. Suite à cette intégration, l'activité Service & Négoce du groupe (conseil, paramétrage, conduite du changement) progresse de 89% à 3,5 ME.

La crise liée au Covid-19 a pour le moment un impact non significatif sur l'activité de Wedia qui souligne que son modèle est particulièrement résilient avec des contrats pluriannuels lui conférant une bonne visibilité pour l'exercice 2020 et au-delà.