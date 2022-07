Wedia : objectif de croissance confirmé

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2022, le groupe Wedia -solution SaaS et conseil pour les acteurs du marketin- a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,4 ME, en progression de +4% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021 (8,1 ME). Au cours de ce semestre, le groupe Wedia a annoncé l'acquisition de 100% du capital de la société Tripnity (Logiciel Iconosquare), qui est consolidée depuis le 1er mai 2022 et représente un peu plus de 900 kE de chiffre d'affaires sur le semestre.

Au cours de ce semestre et malgré un contexte attentiste sur le marché des investissements en solution marketing, les revenus récurrents SaaS ont soutenu la croissance du Groupe.

La part de l'international représente désormais 27% du chiffre d'affaires, contre 14% au 1er semestre de l'exercice précédent.

Perspectives 2022

Fort d'un track record réussi, Wedia a poursuivi sa politique de croissance externe ce 1er semestre avec l'acquisition de Tripnity en mai dernier. Cette opération permet à Wedia d'opérer un renforcement stratégique sur le marché de la gestion et diffusion des contenus marketing. Avec cette opération, le groupe anticipe une forte croissance des revenus récurrents SaaS pour l'ensemble de l'exercice 2022.

Wedia confirme son objectif, à l'horizon 2024, de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et d'atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 30 ME.