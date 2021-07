Wedia : nouveau succès commercial en Allemagne

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un nouvel appel d'offres international de plusieurs mois, la solution Wedia vient d'être retenue par l'un des principaux groupes pharmaceutiques et agrochimiques mondiaux. "Avec ce nouveau succès, Wedia est désormais partenaire de 4 des 10 plus grandes entreprises allemandes. En outre, ce projet confirme l'expertise de Wedia dans le domaine pharmaceutique où les contraintes réglementaires s'imposent aussi aux équipes marketing et commerciales et aux contenus qu'elles ont à gérer", précise Nicolas Boutet, CEO du Groupe.

Pour ce client, les enjeux sont multiples : partager des contenus entre toutes ses entités, s'intégrer simplement à son écosystème applicatif (CMS, PIM...) et surtout diffuser sur l'ensemble des sites web, sites de marques ou réseaux sociaux des contenus marketing contextualisés au pays, aux audiences, aux "devices" utilisés....