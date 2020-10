Wedia : nouveau contrat avec l'un des leaders mondiaux de l'automobile

Wedia : nouveau contrat avec l'un des leaders mondiaux de l'automobile









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wedia a signé un nouveau contrat avec l'un des leaders mondiaux de l'automobile... Malgré le contexte économique et épidémiologique et après un appel d'offres international de plusieurs mois, la solution Wedia vient d'être retenue par un groupe allemand automobile multimarques présent dans plus de 100 pays.

Pour le groupe, les enjeux sont multiples : mettre à disposition de ses équipes, concessionnaires et agences partenaires l'ensemble des visuels marketing (vidéo 4k, photos, audios, support print...), rationaliser son système d'information en remplaçant des outils obsolètes par une solution moderne, évolutive et compatible RGPD et surtout, accélérer la mise sur le marché et donc la vente de véhicules grâce à une diffusion optimisée des éléments et visuels de communication.

Après Renault, Volvo, BMW, Navistar, Ford ou encore Daimler, ce nouveau projet, gagné à l'issue d'une compétition internationale, consolide notre présence sur le secteur automobile qui, dans un contexte compliqué, se doit, plus que jamais, de dynamiser et contextualiser sa communication visuelle, sur les canaux digitaux et physiques , souligne Nicolas Boutet, CEO de Wedia.

Ce nouveau projet, qui représente a minima 500 kE de revenus récurrents sur 3 ans et plusieurs centaines de jours de service, sera déployé fin 2020.