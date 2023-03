Wedia : le bénéfice tombe à 175 kE en 2022

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2022, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18 millions d'euros, en progression de +15% par rapport à l'exercice 2021 (15,7 ME).

L'EBE s'établit à 16% du chiffre d'affaires. Le Résultat Opérationnel Courant est comparable à celui de 2021 (1,28 ME contre 1,36 ME), conséquence d'une gestion rigoureuse dans un contexte de progression des investissements pour porter l'ambition du Groupe

Le Résultat Net Part du Groupe est de 175 KE (923 KE en 2021). Ce résultat est impacté notamment par la dotation aux écarts d'acquisition (531 KE) et des éléments non récurrents (386 KE) consécutifs à l'acquisition d'Iconosquare. Ce Résultat Net s'entend après prise en compte des impôts différés. Au 31 décembre 2022, le Groupe bénéficie d'un déficit fiscal reportable de près de 17 ME.

La trésorerie disponible au 31 décembre 2022, historiquement faible en décembre compte tenu de la saisonnalité de facturation, s'établit à 3,8 ME. La dette financière nette représente 1,7 ME.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation sont de 2,2 ME.

Le Groupe dispose d'une structure financière solide pour poursuivre sa croissance.

Dividende

Le conseil d'administration réaffirme la politique de l'entreprise qui consiste à équitablement partager la valeur créée entre ses équipes et ses actionnaires. Le conseil proposera donc à l'Assemblée générale de distribuer un montant de dividende équivalent à celui de l'intéressement, à savoir 0,17 centime par action.

Perspectives 2023

En 2023, les investissements réalisés ainsi que la complémentarité des différentes activités, permettront au Groupe Wedia de poursuivre sa croissance, pour atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 20 ME. Cette croissance, portée par une forte progression des revenus SaaS, se fera par l'acquisition de nouveaux comptes clients et par le développement des clients existants avec le déploiement de nouvelles fonctionnalités telle que l'intelligence artificielle générative.

Le Groupe Wedia souhaite poursuivre sa politique active de croissance externe. Le groupe confirme donc son ambition de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de réaliser un chiffre d'affaires de 30 ME, dès lors que les conditions de réalisation de ces opérations d'acquisition et les conditions de marché pour les financer seront réunies.