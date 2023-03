Wedia lance son outil d'Intelligence Artificielle pour les visuels de marques

(Boursier.com) — Afin de mieux répondre aux besoins des marques et des distributeurs en recherche de contenus personnalisés, Wedia lance de Wedia.ai, un outil d'IA générative (gen-IA) conçu pour créer, enrichir et personnaliser des images, des packshots et des visuels de marques.

Basée sur Open.ai (ChatGPT), l'IA générative est une sous-branche de l'Intelligence Artificielle qui permet de créer de nouveaux contenus, photos ou vidéos. Pour y parvenir, l'IA est "entraînée" à l'aide de grandes quantités de données existantes sur des réseaux de neurones profonds, pour apprendre à générer du contenu inspiré de son set d'apprentissage.

Wedia.ai permet de générer l'image parfaite. Intégré dans sa solution de Digital Asset Management (DAM), l'outil permet de créer une image qui n'existe pas encore, ou de combiner des éléments existants avec un univers imaginaire. Il suffit d'entrer un texte descriptif (prompt) et l'outil générera une multitude d'images correspondant à ce prompt.

Permettant aux équipes marketing et créatives de développer leurs visuels marketing, de dynamiser leurs briefs créa ou d'ajouter une nouvelle dimension aux packshots et images existants, Wedia.ai a le potentiel pour devenir une solution indispensable dans la boîte à outils de tout marketeur. En combinant cet outil innovant avec un logiciel puissant de Digital Asset Management, on peut diffuser automatiquement les visuels générés sur différents canaux, en un seul clic. Créer, diffuser et suivre les contenus d'une marque est donc possible depuis Wedia.