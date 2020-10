Wedia : forte hausse des revenus semestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour le premier semestre de l'exercice 2020, Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,4 ME, en progression de 54% par rapport au premier semestre de l'exercice 2019, soit 4,8 ME.

L'EBE progresse de 48% entre les premiers semestres 2019 et 2020. Il s'établit à 20% du chiffre d'affaires, et bénéficie des premiers effets de mise aux standards du groupe de la société Galilée à l'équilibre sur cette période.

Cette bonne performance porte le Résultat d'Exploitation à 633 kE, en progression de 104 %.

Le Résultat Net part du Groupe s'élève à 358 KE contre 28 KE sur le premier semestre 2019.

Le montant des flux de trésorerie liés à l'exploitation est positif de près de 4,1 ME, la trésorerie disponible progresse de 3,7 ME pour s'établir à 7,7 ME.