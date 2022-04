Wedia en négociation exclusive pour l'acquisition de Tripnity

(Boursier.com) — Wedia entre en négociation exclusive avec les actionnaires de la société Tripnity pour l'acquisition de 100% des actions de leur société. Fondée en 2005, Tripnity s'est fait connaître grâce au succès de sa puissante plateforme d'analyse Iconosquare, outil de gestion et de planification de la communication digitale au service des marques et des agences qui souhaitent renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Première plateforme à intégrer Tik Tok, comme Instagram, Twitter et Facebook, Tripnity emploie aujourd'hui près de 50 collaborateurs en France en Allemagne (dont 25 en product, DevOps, data analysts, UX). Par cette opération, Wedia opèrerait un renforcement stratégique sur le marché de la gestion et diffusion des contenus marketing (photos, vidéos), dans un contexte mondial où la maîtrise de leur présence digitale est plus que jamais un enjeu crucial pour les entreprises.

Complémentaires par leurs métiers centrés autour du marketing digital et de la performance des contenus digitaux de leurs clients, Wedia et Tripnity pourraient être en mesure d'offrir une solution intégrée, plus complète encore, aux clients des deux sociétés. Les deux sociétés sont toutes deux dotées de raisons d'être traduites en engagements concrets et engagés : sobriété numérique, contribution sociétale, ancrage local. Ce projet de rapprochement émane donc "de la volonté forte de leurs fondateurs, et des équipes engagées qu'ils ont su rassembler autour de leur projet depuis près de vingt ans, de poursuivre un développement ambitieux et harmonieux autour de leurs valeurs fondatrices".

Tripnity réalise plus de 90% de son activité à l'international dont 30% aux USA. L'ensemble ainsi formé rassemblerait plus de 150 collaborateurs, et totaliserait 20 ME de chiffre d'affaires (proforma 2021) et un ARR (Revenus SaaS) de plus de 12 ME, dont 50% à l'international.

Le 11 avril 2022, Wedia et les actionnaires de Tripnity sont entrés en négociation exclusive en vue du rachat de 100% des actions de Tripnity et de ses filiales. Le Conseil d'administration de Wedia a déjà approuvé l'entrée en négociation exclusive ainsi que les principes de l'opération et devrait se réunir à nouveau au moment de la conclusion définitive de l'opération. La réalisation définitive de la transaction, prévue pour intervenir fin avril 2022, reste soumise aux conditions suspensives usuelles en vigueur pour ce type d'opération. Les modalités définitives détaillées de ce projet d'opération seront communiquées ultérieurement.