Wedia conclut l'acquisition de Tripnity

(Boursier.com) — Wedia annonce l'acquisition, en date du 29 avril, de 100% du capital de la société Tripnity. Des négociations avaient été annoncées en avril.

L'ensemble ainsi formé rassemble plus de 150 collaborateurs, totalise 20 ME de chiffre d'affaires (proforma 2021) et un ARR (Revenus SaaS) de plus de 12 ME, dont 50% à l'international.

Le paiement de l'acquisition a été entièrement réalisé en numéraire. La société Tripnity sera consolidée à partir du 1er mai.

Fondée en 2005, Tripnity s'est fait connaître grâce au succès de sa puissante plateforme d'analyse Iconosquare, outil de gestion et de planification de la communication digitale au service des marques et des agences qui souhaitent renforcer leur présence sur les réseaux sociaux. Première plateforme à intégrer Tik Tok, comme Instagram, Twitter et Facebook, Tripnity emploie aujourd'hui près de 50 collaborateurs en France en Allemagne (dont 25 en product, DevOps, data analysts, UX ...).