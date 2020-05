Wedia annonce le déploiement de sa solution chez une marque iconique de moto

(Boursier.com) — Le groupe Wedia annonce le déploiement de sa solution chez une marque iconique de moto. Quatre mois après la signature de ce nouveau contrat, la solution Wedia vient d'être déployée auprès des milliers de concessionnaires et revendeurs de la marque... Celle-ci devait répondre à de nombreux challenges : être plus réactive et proactive auprès de son réseau de distributeurs, favoriser le "self service" des médias et contenus marketing (photos, vidéos, 3D, flyers, fiches produit...), simplifier la localisation de ces contenus tout en s'assurant du bon respect de la charte et des codes de la marque, organiser en ligne les processus de validation des campagnes locales, rationaliser son système d'information en remplaçant deux outils obsolètes par une solution moderne et évolutive....

"Avec Wedia, notre client gagne en efficacité commerciale. Parce que les consommateurs au Texas n'ont pas les mêmes attentes que ceux de New York, la marque devait être en mesure de décliner localement un marketing global ! Les concessionnaires peuvent désormais adapter en ligne les contenus marketing à leur contexte, tout en conservant la cohérence entre campagnes nationales et marketing local, et nous leur permettons d'accélérer le "time to market" avec la mise à disposition instantanée de ces contenus marketing sur tous les territoires. Après Estée Lauder, Colgate et Silicon Valley Bank, ce nouveau projet, gagné à l'issue d'une compétition internationale, consolide notre présence sur le marché américain" souligne Nicolas Boutet, CEO de Wedia.