Wedia : ambitions de croissance confirmées

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre de l'exercice 2023, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,5 ME, en progression de +13% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2022 (8,4 ME).

L'EBE s'établit à 13% du chiffre d'affaires (16% en 2022).

Le résultat opérationnel courant s'établit à 421 kE (545 kE au 1er semestre 2022).

Le résultat net part du Groupe, impacté de l'augmentation des dotations aux écarts d'acquisition (398 kE) et de frais liés à l'opération de l'année passée (223 kE), s'établit à -214 kE (176 kE sur le 1er semestre 2022).

La trésorerie disponible au 30 juin 2023 est à plus de 4,8 ME, en hausse de 1ME. La dette nette s'établit à 2,1 ME, soit 16% des capitaux propres. Au global, les flux de trésorerie liés à l'exploitation, saisonniers par nature, sont de 1,7 ME.

Objectif de croissance confirmé

Sur l'ensemble de l'exercice 2023, les investissements et les changements d'organisation réalisés permettront au Groupe Wedia de poursuivre sa croissance, pour atteindre un chiffre d'affaires proche des 20 ME, tout en améliorant sa rentabilité.

Le groupe Wedia souhaite poursuivre sa politique active de croissance externe. Le groupe confirme son ambition de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial et de réaliser un chiffre d'affaires de 30 ME, dès lors que les conditions de réalisation de ces opérations d'acquisition et les conditions de marché pour les financer seront réunies.