Wedia accélère sur le marché américain

Wedia accélère sur le marché américain









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wedia s'est associée à la société NAPC pour renforcer son activité aux États-Unis. NAPC est le nouveau partenaire américain de Wedia. Doté d'une longue expérience dans le déploiement de solutions de Digital Asset Management (DAM) auprès de nombreuses marques américaines, NAPC dispose d'un savoir-faire de premier plan pour aider les clients de Wedia à tirer le meilleur parti de leur solution DAM.

"Nous sommes convaincus que nos services et notre expertise aideront les clients de Wedia à être rapidement opérationnels, avec une approche adaptée à leurs besoins", déclare Robert Pelmas, directeur technique de NAPC. "Nous sommes non seulement des intégrateurs, mais aussi un partenaire de proximité - notre équipe de consultants hautement qualifiés garantit aux utilisateurs de la solution Wedia qu'elle restera à jour et intégrée à leur écosystème et qu'ils bénéficieront d'un support continu."