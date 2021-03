Wedia accélère en 2020 malgré la crise

(Boursier.com) — Pour l'exercice 2020, le groupe Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 15,67 millions d'euros (11,03 ME en 2019) en hausse de +42%.

Cette forte croissance, en dépit de la crise sanitaire, confirme la qualité de la stratégie Wedia. Ses revenus récurrents représentent plus de 8 ME et progressent de +26%, dont près de 10% en organique, le solde étant apporté par la société Galilée consolidée depuis le 1er octobre 2019. Le Groupe affiche une croissance organique de 12% entre le 1er et le 2e semestre 2020.

L'EBE enregistre une croissance de +59% entre les deux exercices,

Le résultat net part du Groupe a triplé entre 2019 et 2020. Il s'élève à 911 kE.

Au global, le montant des flux de trésorerie liés à l'exploitation est de 2,99 ME et la trésorerie disponible progresse de 1,77 ME pour s'établir à 5,77 ME.

Avec un 'gearing' de - 21% (endettement net / fonds propres), Wedia dispose d'une structure financière très solide pour faire face à la situation sanitaire mondiale incertaine, et poursuivre opportunément la croissance dynamique du Groupe.

Il est rappelé que le déficit fiscal reportable encore non activé au bilan s'élève à plus de 9 ME.

Proposition de dividende

Le conseil d'administration, conformément à la politique de l'entreprise qui consiste à distribuer un montant de dividendes équivalent à celui de l'intéressement, proposera à l'Assemblée Générale de porter le dividende à 34 centimes d'euros par action (30 centimes au titre de l'exercice précédent).

Perspectives

La crise liée à la Covid-19 n'a donc eu que peu d'impact sur les performances économiques et financières de Wedia qui repose, entre autres, sur une majorité de clients grands comptes pérennes, des contrats pluriannuels, et une diversité sectorielle forte (Retail, CPG, banques, assurance, énergie...). Plus globalement, la pandémie, et ses conséquences sur l'accélération du "digital", a accentué le caractère stratégique des solutions déployées par Wedia qui, pour rappel, opère les contenus marketing de ses clients, alimente dynamiquement leurs dispositifs digitaux et e-commerce et, in fine, optimise l'efficacité de ces contenus marketing.

Pour l'exercice 2021, les perspectives d'une sortie de crise pandémique et d'une reprise économique plus lentes que prévues laissent anticiper une consolidation de l'activité et de la rentabilité, le Groupe restant proactif sur les opportunités de croissance externe. A horizon 2024, Wedia, qui a doublé son chiffre d'affaires entre 2016 et 2020, vise de nouveau un doublement de l'activité, tout en maintenant son EBITDA autour de 20%.