Wedia : 16 ME de ventes attendues en 2021

(Boursier.com) — Pour le premier semestre de l'exercice 2021, Wedia a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8,1 ME, en progression de 9% par rapport au premier semestre de l'exercice 2020 et de 67% par rapport au premier semestre 2019.

Le Résultat Net s'élève à 512 kE contre 363 kE sur le premier semestre 2020...

A date, l'activité embarquée permet de confirmer les objectifs anticipés pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires d'environ 16 ME et un EBE de plus de 20%.

A horizon 2024, Wedia confirme son objectif de rejoindre le Top 5 des acteurs du marché mondial avec un chiffre d'affaires supérieur à 30 ME.