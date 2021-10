Weber : ouverture officielle de son site de production et de distribution basée en Europe

(Boursier.com) — Weber Inc annonce aujourd'hui l'ouverture officielle de son site de production et de distribution basée en Europe.

La nouvelle usine de Weber, située à Zabzre, en Pologne, et certifiée BREEAM, accroît la capacité de la société à répondre à la demande grandissante en Europe. Une grande cérémonie d'inauguration aura lieu demain, vendredi 8 octobre 2021 à 14h.

"Notre nouveau centre de production et de distribution marque une étape importante dans le développement mondial de Weber ainsi que dans sa croissance européenne", explique Chris Scherzinger, CEO (Chief Executive Officer) de Weber. "Notre croissance s'appuie en partie sur notre stratégie de "Make-Where-we-sell" ("Fabriquer où nous vendons"). Le but de cette approche est de produire des barbecues Weber de grande qualité au plus près de nos clients et consommateurs, améliorant ainsi nos délais de livraison et de service. Nous gagnons également considérablement en efficacité opérationnelle et atteignons un nouveau niveau de flexibilité et pour répondre et réagir aux dynamiques et besoins du marché".