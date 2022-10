Weaccess : mutation en cours

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Weaccess s'établit à 533 kE (641 kE au 1er semestre 2021. Il recule de -17%. Cette baisse de chiffre d'affaires est liée à l'activité opérateur grand public zones blanches haut débit alors que le chiffre d'affaires professionnel (offre fibre et Centrex) progresse.

Le résultat d'exploitation est en perte de -43 kE (-218 kE au 1er semestre 2021). Le résultat net ressort également à -43 kE. Cette réduction des pertes tient à la diminution des charges liées à l'exploitation des réseaux et aux aides sur le projet "convergence 5G".

L'année 2022 marque, pour Weaccess Group, le passage d'opérateur de réseau pour les zones blanches vers le marché industriel (industrie 4.0) et le métier d'équipementier 5G SA pour les besoins spécifiques de l'industrie et des services. Weaccess Group développe désormais une prospection intensive sur les marchés industriels qui devrait permettre, sous peu, la conclusion des premiers contrats en private LTE, et réalise un investissement important dans partie logicielle des équipements 5G SA.