Weaccess : met sur le marché un coeur de réseau 5G SA autonome

(Boursier.com) — Weaccess Group annonce la mise sur le marché d'un coeur de réseau 5G SA autonome permettant de faire fonctionner des réseaux privés de type 4G ou 5G sans avoir recours à un service cloud.

La version 17 de la 5G permet le développement du massive IOT 5G (NbIOT) en mode autonome utilisant un spectre étroit (2x200Khz) sur des fréquences basses avec une forte propagation du signal radio dans les environnements complexes (béton, acier, cuve inox, etc) le développement d'un système de géolocalisation précis dans des environnements non couverts par les localisations satellites (GPS /GNSS) comme l'intérieur des bâtiments ou des usines et intègre l'ensemble des fonctionnalités permettant l'utilisation de système 5G NTN (Non Terrestre Network) sur des satellites géostationnaires (36 000 km) ou sur des orbites basses (500 à 1000 km) ;

Ces principales évolutions permettent d'envisager des marchés importants avec un objectif de gain de productivité de nos clients.

Grâce à ces nombreuses évolutions, Weaccess Group disposera, fin 2024, d'une offre complète avec une maîtrise totale d'une solution intégrée version 17. L'ensemble de l'offre sera composé d'une solution "logicielle" et "matérielle" permettant les évolutions rapides vers les versions 18 et 19 en préparation intégrant de nouvelles fonctionnalités de la 5G.