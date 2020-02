WeAccess : l'Arpu est stable au terme de 2019

WeAccess : l'Arpu est stable au terme de 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de son exercice 2019, WeAccess Group, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,65 million d'euros, en hausse de +4% par rapport à l'exercice précédent.

Portée par les contributions croissantes des départements de l'Yonne et du Loiret, l'activité au second semestre progresse de +11,3% par rapport au second semestre 2018.

Avec près de 380 entreprises fin 2019, les ventes aux professionnels (BtoB) ressortent à 387 kE, en hausse de 25% par rapport à 2018. Au second semestre, la progression s'affiche à 15%.

Le chiffre d'affaires récurrent, qui représente 75% de l'activité globale grâce à son modèle de facturation, ressort en légère diminution par rapport 2018.

Les ventes liées à la mise en place de la technologie pour compte de tiers (infrastructures) progressent de 15% et représentent 24,3% du chiffre d'affaires global.

Dans une logique de fidélisation des clients nouvellement acquis dans le Loiret, l'opérateur des zones blanches et grises s'est aligné sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE proposés dans ce département.

L'Arpu global (chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par client) reste quasi-stable à plus de 35 euros dans un marché très concurrentiel tant sur le marché entreprise que grand public.

Perspectives 2020

WeAccess Group aborde 2020 avec confiance. L'accélération du déploiement de la couverture 4G/LTE dans le Loiret et l'Yonne va permettre à l'opérateur des zones grises et blanches de conquérir un potentiel important d'abonnés.

Parallèlement à ces solides avancées, le lancement récent de son offre "private LTE" permettant le déploiement de réseaux 4G et 4G+ pour les entreprises et les collectivités offre un relais de croissance majeur pour la société qui entend se positionner sur un marché à fort potentiel de développement de 1 milliard d'euros par an en France. Dès que l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) aura validé ses équipements de borne 4G, WeAccess Group pourra déployer à terme son offre à l'échelle européenne. En attendant, la société fera évoluer son infrastructure haut débit vers le très haut débit (>30 Mbits) par la mise en place d'une solution LTE dans la bande 5Ghz.