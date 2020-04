WeAccess Group : publication annoncée

(Boursier.com) — Afin de faire face à la crise sanitaire, l'opérateur français de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises, WeAccess Group, a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au besoin de ses clients.

En conséquence, WeAccess Group sera en mesure d'annoncer ses résultats annuels 2019 ainsi que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 le 14 mai, après Bourse.