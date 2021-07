Weaccess Group obtient une licence multi-sites 4G privée

(Boursier.com) — Weaccess Group, opérateur des réseaux privés et sécurisés pour les entreprises, obtient une licence multi-sites 4G privée. Grâce à l'attribution de sa propre licence, Weaccess Group permettra à la société Grolleau à Montilliers (49) et Rouen Park à Rouen (76) de se doter de réseaux 4G privées pour une durée de 6 ans, renouvelable.

La construction de ces 2 premiers sites ouvre à Weaccess Group les portes d'un marché à fort potentiel estimé à 7,5 milliards de dollars dans le monde en 2025.

L'offre 4G privée de Weaccess Group permet aux industries et services d'utiliser un réseau 4G totalement indépendant des opérateurs mobiles (carte SIM et fréquences indépendantes). Ces réseaux permettent une gestion de la sécurité et de la qualité de couverture sans comparaison avec les réseaux WIFI et DECT. La demande des sites industriels porte sur une autonomie complète du réseau 4G y compris le coeur de réseau pour un fonctionnement sans recours au " Cloud " pour des raisons de sécurité. Le secteur des services (bureaux) voit l'atout d'une couverture indoor souvent impossible avec les normes de construction HQE (Haute Qualité Environnementale). Compatibles avec la plupart des smartphones utilisés en grand public, les réseaux professionnels à très haut débit donnent accès à la 4G privée et permettent une couverture pouvant aller jusqu'à plusieurs kilomètres.

Weaccess Group travaille sur une solution permettant le passage d'un réseau public (Orange, SFR, Bouygues) à un réseau privé (Weaccess Group) avec continuité des services (couverture indoor des bâtiments).

Avec ces deux premières vitrines de son savoir-faire que sont l'entreprise Grolleau et les parkings de Rouen, Weaccess Group espère rapidement accélérer son offre qui correspond à une demande croissante du secteur industriel. Avec sa licence multi-sites 4G privée, Weaccess Group est désormais en mesure de déployer son offre dans près d'une centaine d'entreprises.