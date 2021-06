Weaccess Group : L'EBITDA s'affiche à 107,4 KE

(Boursier.com) — En 2020, Weaccess Group a réalisé un chiffre d'affaires de 1.701,5 KE, en hausse de 3% par rapport à 2019.

La nette accélération de l'activité sur le 1er semestre, portée par la migration des abonnés de l'opérateur du haut débit vers le très haut débit, a été freinée sur le second semestre par le fort ralentissement des abonnements THD aux particuliers et aux entreprises. L'activité a pâti des effets défavorables de la crise sanitaire avec notamment l'arrêt de la construction de nouvelles infrastructures et le décalage de nouveaux projets évolutifs et prometteurs comme la couverture indoor des bâtiments en 4G.

Le modèle récurrent de facturation par abonnement, gage de solidité de l'activité représente 74,1% de du chiffre d'affaires global.

Dans un environnement concurrentiel sensible marqué par une pression croissante sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE, WEACCESS GROUP réussit à maîtriser sa marge brute qui ressort stable en valeur absolue par rapport à l'exercice précédent, mais en hausse en valeur relative (50,6% vs 52,4% sur 2019).

L'EBITDA s'affiche à 107,4 KE, contre 146,3 KE en 2019. Cette diminution s'explique principalement par les efforts d'investissement pour la construction des nouvelles infrastructures dans le département du Loiret.

Le résultat d'exploitation limite sa baisse à (209,5) KE et le résultat net s'établit à (157,4) KE contre (105,9) KE en 2019.

WEACCESS GROUP présente au 31 décembre 2020 une situation bilancielle saine avec des capitaux propres élevés à 809,5 KE.

Après avoir sollicité au début du second semestre un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 300 KE, la société dispose d'une trésorerie disponible de 550,4 KE.

Nouvelles perspectives de croissance avec l'avènement de la 5G

La crise sanitaire a confirmé la pertinence du business model de WEACCESS GROUP basé sur un modèle récurrent d'abonnement. En 2021, la société va concentrer ses efforts pour récupérer le retard pris sur les constructions de nouvelles infrastructures dont les chantiers ont été arrêtés au 2nd semestre 2020.

WEACCESS GROUP entend par ailleurs renforcer son positionnement sur le marché porteur du private LTE en France et à l'international en accélérant le déploiement de son offre à destination du secteur industriel et tertiaire initiée en 2020. A ce titre, la société devrait obtenir très prochainement sa propre licence sur la bande 2.6 Ghz lui permettant ainsi de développer les opportunités d'accélérer cette technologie dans les entreprises souhaitant ouvrir leur propre réseau 4G privé.

Avec l'avènement de la 5G, la société s'apprête à étendre son offre "PRIVATE/LTE" à la 5G privée : plusieurs projets s'appuyant sur cette technologie sont en cours de concrétisation.

Cette stratégie de diversification commerciale sur des marchés à plus forte rentabilité et sans investissement technologique supplémentaire amène WEACCESS GROUP à afficher toute sa confiance pour ce nouvel exercice.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 : 22 Juillet 2020, après Bourse.