WeAccess Group : encore beaucoup d'investissements en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — WeAccess a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 1 651 KE , en hausse de 5,1% par rapport 2018. L'activité a notamment été portée par l'accélération des abonnements THD aux particuliers et aux entreprises qui progressent de 11,3% sur le second semestre de l'exercice.

Grâce à son modèle de facturation, les abonnements représentent un chiffre d'affaires récurrent de 75% de l'activité globale du Groupe et permettent à WEACCESS GROUP de pouvoir s'appuyer sur un socle de revenu à long terme.

Tout au long de l'exercice, l'opérateur des zones blanches et grises a poursuivi la couverture de ses départements et notamment celui du Loiret suite à l'obtention en juillet de la licence radio 4G pour l'internet fixe pour une durée de 8 ans. La société a ainsi procédé sur ce département à l'installation de 38 sites et dispose à ce jour d'un potentiel de 25 000 prises pour couvrir plus d'une soixantaine de communes voisines, situées en partie en zones blanches.

La progression sensible de l'activité sur le second semestre de l'exercice tire ainsi parti des nouvelles installations qui permettent au Loiret et à l'Yonne de figurer parmi les départements les plus contributifs à la croissance de l'activité avec la Seine Maritime et la Meuse.

Dans une logique de fidélisation des clients nouvellement acquis dans le Loiret, la société a choisi d'aligner ses prix de vente sur les pratiques tarifaires des abonnements 4G/LTE proposés dans ce département stratégique. Aussi, la marge brute ressort à 52,4% du chiffre d'affaires tout en restant à un niveau élevé.

L'EBITDA ressort à 146,3 KE contre 252,7 KE l'année précédente. Il tient principalement compte de l'augmentation de 37,8% des charges externes liées aux investissements nécessaires à l'exploitation des nouveaux sites. Ces investissements pour soutenir la croissance de l'activité ressortent en forte croissance et s'élèvent à 149,7 KE contre 34,7 KE en 2018.

Avec une dotation aux amortissements de 311,9 KE contre 345,1 KE en 2018, le résultat d'exploitation limite sa baisse à (169,5) KE. Après prise en compte d'un impôt créditeur de 74,6 KE, le résultat net 2019 s'établit à -105,9 KE contre -98,2 KE en 2018.

Sur le 1er trimestre 2020, WEACCESS GROUP réalise un chiffre d'affaires de 542,5 KE contre 349 KE, soit une forte hausse de 55,4%.

Concernant la crise, la société n'a pas eu ainsi recours au chômage partiel, ni au Prêt Garanti par l'Etat (PGE,...) ni au décalage de paiement de ses charges. Tous les fournisseurs ont été réglés et aucun problème de trésorerie n'est à prévoir.